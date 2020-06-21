Матч Тинькофф РПЛ перенесли из-за вспышки коронавируса

«Краснодар» и московское «Динамо» договорились о переносе встречи в рамках Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте краснодарского клуба.

Результаты тестов на COVID-19 сразу трех игроков «Динамо» оказались положительными. На фоне вспышки коронавируса клуб обратился к «быкам» с просьбой о переносе. «Краснодар» в свою очередь ее удовлетворил. Как уточнили позже, матч состоится 19 июля.

Перед возобновлением сезона в РПЛ случаи заражения COVID-19 были выявлены у «Ростова». Основной состав команды был помещен на карантин. Клуб в свою очередь обратился к «Сочи» с просьбой перенести их встречу. Соперник отказался идти навстречу ростовчанам. Последние были вынуждены заявить футболистов 2003 года рождения. «Сочи» разгромил второй состав «Ростова» со счетом 10:1 вызвав критику со стороны экспертов и болельщиков.

Российский чемпионат был приостановлен на фоне пандемии коронавируса. Российский футбольный союз (РФС) объявил паузу во всех турнирах, проводимых под его эгидой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!