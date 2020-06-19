Матч РПЛ со «школьниками» остановили ради посвященной врачам акции

Матч 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Ростов» проиграл «Сочи», приостановили ради посвященной врачам акции. Отрывок трансляции опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Игру прервали на 20-й минуте, чтобы выразить благодарность медикам, которые борются с коронавирусом. Футболисты, судьи, болельщики, а также тренерский состав остановились и начали аплодировать.

«Ростов» на выезде проиграл «Сочи» с рекордным счетом. Встреча прошла в пятницу, 19 июня, и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. На гол форварда гостей Романа Романова, забитый на первой минуте матча, сочинцы ответили хет-триком Александра Кокорина, дублями Антона Заболотного и Дмитрия Полоза, а также голами Ивана Новосельцева и Никиты Колдунова. Еще один мяч в свои ворота забил ростовчанин Владимир Абрамов.

В составе «Ростова» на поле вышли 11 дебютантов премьер-лиги, среди них исключительно воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет. Руководству команды пришлось пойти на такой шаг после того, как основной состав клуба ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки среди футболистов коронавируса.

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