Матч РПЛ с участием «школьников» вызвал слезы у Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин описал эмоции от просмотра матча с участием своей команды против «Сочи» в рамках 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

Специалист отметил, что испытал разные ощущения: от кома в горле до слез на глазах. «Ребята сделали все, что могли — но ведь на поле был даже не дубль "Ростова", а ребята из академии, которые собрались за день до матча», — рассказал Карпин.

Тренер также отметил, что не считает свою команду виновной в нарушении регламента, так как актуальную версию документа без технических ошибок «Ростов» получил от РПЛ только на следующий день после матча.

На матч против «Сочи», который прошел 19 июня, вышли воспитанники академии «Ростова» в возрасте от 16 до 19 лет. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками». Ростовчане уступили со счетом 1:10.

Перед возобновлением РПЛ сразу у шести футболистов основного состава «Ростова» обнаружились отклонения в тестах на коронавирус. Команда была помещена на карантин, что сделало невозможным для игроков участие во встрече с сочинцами.

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