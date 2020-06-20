Число подписчиков вратаря-«школьника» клуба РПЛ за сутки выросло в 54 раза

Число подписчиков 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова в Instagram выросло за сутки в 54 раза.

В интервью «Чемпионат.com» игрок рассказал, что до матча с «Сочи» его аудитория в соцсети составляла 350 человек. Сейчас у 17-летнего вратаря 19 тысяч подписчиков. Попов признался, что его телефон разрывается от звонков и сообщений, а он не знает, кому и что отвечать.

На матч Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», который прошел 19 июня, вышли воспитанники академии «Ростова» в возрасте от 16 до 19 лет. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками». Ростовчане уступили со счетом 1:10. При этом Попов установил рекорд чемпионата, отразив 15 ударов по воротам.

Перед возобновлением РПЛ сразу у шести футболистов основного состава «Ростова» обнаружились отклонения в тестах на коронавирус. Команда была помещена на карантин, что сделало невозможным для игроков участие во встрече с сочинцами.

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