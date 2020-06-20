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17-летнему вратарю-герою «Ростова» предложили бесплатное такси до конца жизни

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Вратарь молодежного состава футбольного клуба «Ростов» Денис Попов, отразивший 15 ударов во время матча с «Сочи» и установивший рекорд лиги РПЛ по этому показателю, получил возможность ездить на такси бесплатно до конца жизни. Такое предложение ему сделал сервис заказа такси «Ситимобил», говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

17-летний Попов, ставший главным героем матча, сможет перемещаться на машинах любого класса и в любом городе присутствия сервиса.

Кроме того, до окончания карантина основного состава «Ростова» «Ситимобил» решил дать возможность всем игрокам команды передвигаться по городу безопасно и предложил бесплатные поездки на этот период для всех футболистов. «Мы хотим сегодня, чтобы они могли спокойно готовиться к следующим матчам и не рисковать с поездками в общественном транспорте. Сейчас непростое время для всех, но ваша мужественная игра вдохновила нас и всех россиян. Вместе мы справимся», — подчеркнули в компании, отметив, что все автомобили регулярно дезинфицируются.

Также в «Ситимобил» рассказали, что рассмотрели предложение одного из таксистов в Ростове-на-Дону нанести на свой автомобиль граффити с изображением Дениса Попова и полностью его поддерживают. Сейчас компания запрашивает разрешение у «Ростова».

В пятницу, 19 июня, прошел матч 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги между командами «Ростов» и «Сочи». На поле от «Ростова» вышел молодежный состав в связи с тем, что основной ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса среди футболистов. Встреча завершилась поражением ростовчан со счетом 1:10, однако вратарь Денис Попов отразил 15 ударов, среди которых удар с пенальти. До этого лучшим результатам лиги считались 13 сейвов в одном матче.

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