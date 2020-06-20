Пропустивший десять мячей вратарь установил рекорд РПЛ по количеству сейвов

Голкипер «Ростова» Денис Попов в выездном матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» установил рекорд турнира по количеству совершенных сейвов. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Встреча прошла в пятницу, 19 июня, и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. 17-летний Вратарь гостей отразил 15 ударов. До этого лучшим результатам лиги считались 13 сейвов в одном матче.

В составе «Ростова» на поле вышли дебютанты премьер-лиги, среди них исключительно воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет. Руководству команды пришлось пойти на такой шаг после того, как основной состав клуба ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки среди футболистов коронавируса.

Ранее в пятницу, 19 июня, «Сочи» поиздевался в Instagram над «Ростовом», назвав игроков клуба школьниками. Позже сочинцы удалили пост.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!