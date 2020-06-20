Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом

Goal.com оценил выступление российского вратаря «Ростова» Дениса Попова в матче против «Сочи». Пост доступен в Twitter-аккаунте издания.

Автор зарубежного портала назвал сейвы в исполнении 17-летнего голкипера «блистательными». Один из комментаторов отметил, что, несмотря на десять пропущенных мячей, Попов смотрелся лучше, чем экс-вратарь «Ливерпуля» немец Лорис Кариус. Ошибки последнего в финале Лиги чемпионов против «Реала» в 2018 году привели к поражению мерсисайдцев.

Матч против «Сочи» провели игроки команды «Ростова» 2003 года рождения. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками». Команда уступила со счетом 1:10. При этом Попов установил рекорд чемпионата, отразив 15 ударов по воротам. Сочинцы же подверглись критике за отказ в переносе встречи.

Перед возобновлением РПЛ сразу у шести футболистов основного состава «Ростова» обнаружились отклонения в тестах на коронавирус. Команда была помещена под карантин, что сделало невозможным для игроков участие во встрече с сочинцами.

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