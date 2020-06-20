Российский футболист отреагировал на критику за разгром команды «школьников»

Российский нападающий «Сочи» Антон Заболотный отреагировал на критику со стороны болельщиков и экспертов, которая обрушилась на клуб после разгромной победы над «Ростовом», вынужденным выпустить на поле команду с игроками 2003 года рождения. Заявление доступно в Instagram-аккаунте футболиста.

29-летний форвард признался, что не собирается оправдываться за участие в таком матче. Он подчеркнул, что футболисты не имеют права отказываться от выхода на игру и действуют согласно контрактам. «Мы просто делаем свою работу, как и все», — написал Заболотный. Кроме того, нападающий поблагодарил соперников и пожелал молодым игрокам «Ростова» удачи в карьере.

Из-за вспышки коронавируса в команде руководство«Ростова» отправило основной состав на карантин. Клуб просил «Сочи» о переносе встречи, однако соперник отказался. Для проведения матча ростовчане в срочном порядке подписали контракты с футболистами 2003 года рождения из структуры клуба. В социальных сетях и прессе юных игроков назвали «школьниками». Встреча завершилась разгромным поражением «Ростова» со счетом 1:10.

Заболотный отметился двумя голами в матче. Один из них форвард забил ударом через себя.

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