«Химки» сыграют в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные «Химки» сыграют в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом РИА Новости сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. "Химки" идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — заявил чиновник.

19 июля «Химки» вышли в финал Кубка России. В 1/2 финала они обыграли «Урал» со счетом 3:1.

Розыгрыш Олимп-Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Химки» обеспечили себе место в элитном дивизионе страны в следующем сезоне, заняв второе место и набрав 54 очка в 27 матчах. Однако в клубе заявляли о вероятном продолжении выступлений в ФНЛ по финансовым соображениям.