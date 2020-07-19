Тренер клуба Тинькофф РПЛ покинет свой пост после поражения от команды из ФНЛ

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов назвал поражение от «Химок» в полуфинале Кубка России «провальным» и объявил, что подаст в отставку. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Парфенов заявил, что покидает клуб Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и поблагодарил игроков за совместную работу. Специалист возглавлял «Урал» с 2018 года.

Ранее стало известно, что представитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» обыграл «Урал» в полуфинале национального кубка со счетом 3:1. Второй финалист определится в противостоянии «Спартака» и «Зенита» 19 июля.

Розыгрыш ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Химки» формально обеспечили себе место в элитном дивизионе страны в следующем сезоне, однако в клубе заявили о вероятном продолжении выступлений в ФНЛ по финансовым соображениям.