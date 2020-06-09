Глава РФС ответил на слова Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о «продавливании» решений в пользу петербургского «Зенита». Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Что касается того, что решения продавливаются в пользу "Зенита", то это не так. Если бы это было так, чемпионат России бы не возобновлялся. Вы не видите медалей на груди у игроков "Зенита"», — заявил Дюков. Он назвал решение исполкома РФС о проведении полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге ошибкой.

Ранее Федун в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал решение исполкома РФС. Он назвал «Зенит» «тяжеловесом в футболе, чьи запросы продавливаются».

Кубок России возобновится 24 июня матчем «Шинник» — «Урал». Победитель встречи сыграет с «Химками». «Зенит» и «Спартак» встретятся во втором полуфинале 18 или 19 июля. Финальный матч запланирован на 25 июля.

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