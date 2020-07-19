Клуб ФНЛ обыграл команду Тинькофф Премьер-лиги РПЛ и вышел в финал Кубка России

«Химки», представляющий Футбольную национальную лигу (ФНЛ), переиграл екатеринбургский «Урал» в полуфинале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подмосковный клуб открыл счет уже на 11-й минуте матча. Автором автогола стал защитник «Урала» Евгений Гапон. На 36-й минуте преимущество «Химок» удвоил хавбек Александр Трошечкин. Спустя минуту Артем Полярус довел счет до разгромного. На 73-й минуте форвард «Урала» Андрей Панюков сократил отставание от «Химок».

Таким образом, «Химки» вышел в финал турнира, обыграв представителя Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Второй участник решающего матча определится в ходе полуфинала между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.

Розыгрыш ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Химки» формально обеспечили себе место в элитном дивизионе страны в следующем сезоне, однако в клубе заявили о вероятном продолжении выступлений в ФНЛ по финансовым соображениям.