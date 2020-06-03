Российский футболист посчитал недопустимым снижение зарплат игрокам

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Иван Темников посчитал недопустимым снижение зарплат в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Игрок рассказал, что в его команде выплаты не сокращали, а если бы это произошло, удар по семейному бюджету был бы серьезным, так как игроки в ФНЛ получают гораздо меньше, чем футболисты клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч. У всех футболистов семьи, кредиты и так далее», — заявил Темников.

Полузащитник в нынешнем сезоне ФНЛ провел 20 матчей, в которых забил два мяча.

Российский футбольный союз приостановил турниры под своей эгидой из-за пандемии коронавируса в середине марта. Многие клубы Тинькофф РПЛ договорились с игроками о сокращении зарплат. В частности, от части выплат отказались футболисты «Спартака», «Динамо», «Локомотива». Возобновление чемпионата запланировано на 21 июня.

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