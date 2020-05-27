Футболист сборной России порассуждал о справедливости высокой зарплаты

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о размере своей зарплаты. Его слова приводит Forbes.

Футболист посчитал справедливой свою высокую зарплату. «Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?» — задался вопросом он.

Джикия добавил, что в условиях пандемии коронавируса игроки красно-белых сократили свою зарплату на 40 процентов. «Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы», — рассказал он.

Российский футбольный союз приостановил турниры под своей эгидой из-за пандемии коронавируса в середине марта. Многие клубы договорились с игроками о сокращении зарплат. В частности, от части выплат отказались футболисты «Спартака», «Динамо», «Локомотива». Возобновление Тинькофф Российской премьер-лиги запланировано на 21 июня.

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