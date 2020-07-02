Жена Игнашевича назвала карьеру мужа «длинной историей хейта»

Наталья Игнашевич, жена бывшего защитника сборной России и ЦСКА Сергея Игнашевича, рассказала о неоднозначном отношении к супругу со стороны футбольных болельщиков. Интервью опубликовано на «Чемпионат.com».

Игнашевич призналась, что считает всю карьеру своего мужа «длинной историей хейта». Исключениями она назвала периоды, когда сборная России «выполняла сверхзадачу» — бронза чемпионата Европы в 2008 году и попадание в четвертьфинал чемпионата мира на домашнем мундиале в 2018-м.

«Стоило ошибиться — его опять уничтожали. Последние годы Сергея активно отправляли на пенсию и постоянно писали "уже не тот"», — рассказала супруга игрока.

В настоящий момент Игнашевич — главный тренер московского «Торпедо». Он пришел в команду летом 2019-го и привел ее к четвертой строчке в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по итогам сезона-2019/2020, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Игнашевич ушел из национальной команды еще до чемпионата мира-2018, однако из-за травм ряда игроков обороны тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым попросил Игнашевича вернуться в сборную. Защитник согласился и провел пять матчей на мундиале. Вместе с ним команда добралась до четвертьфинала турнира.

В составе национальной команды Игнашевич провел 126 игр. На клубном уровне защитник известен по выступлениям за «Локомотив» и ЦСКА. Он шесть раз становился чемпионом страны. Игнашевич — обладатель Кубка УЕФА (2005).

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