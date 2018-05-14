38-летний Игнашевич вернулся в сборную России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вернулся в сборную России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

38-летний игрок заменил в составе сборной травмированного Руслана Камболова из «Рубина», который вошел в список приглашенных на тренировочный сбор в Новогорске футболистов. Вместе с партнерами Игнашевич будет готовиться к домашнему чемпионату мира.

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Игнашевич не играл в сборной России с лета 2016 года. После чемпионата Европы во Франции он прервал свою карьеру в национальной команде, однако официально об уходе с международной арены не объявлял. На тот момент игрок провел в составе сборной 120 матчей, побив рекорд Виктора Онопко.

8 мая сообщалось, что в сборную страны также вернутся братья Василий и Алексей Березуцкие, однако сами защитники опровергли эту информацию. За это решение футболисты были раскритикованы и названы непрофессионалами.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

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