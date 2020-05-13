У российской футболистки украли часы за миллион рублей

Квартиру российской футболистки Людмилы Шадриной из петербургского «Зенита» обокрали. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, общий материальный ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей. Злоумышленник вынес из мини-сейфа часы Hublot за миллион рублей, Casio G-Shock за 75 тысяч рублей, DKNY за 15 тысяч, Tissot за 20 тысяч, а также золотые украшения спортсменки.

Уточняется, что квартира была съемной. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

Шадрина известна выступлениями за «Приалит», «Чертаново» и ЦСКА. В составе армейцев футболистка стала чемпионкой России-2019. В петербургский клуб она перешла в феврале 2020 года.

В июне 2019 года сообщалось, что раздевалку баскетбольного клуба «Химки» обокрали во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Тогда у игроков пропали деньги, часы и другие ценные вещи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!