Российских баскетболистов обокрали во время матча

Раздевалку баскетбольного клуба «Химки» обокрали во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе подмосковной команды рассказали, что по ходу встречи в раздевалку вошел неизвестный, который взял вещи спортсменов и скрылся. Журналист Семен Галькевич в Twitter-аккаунте написал, что у игроков «вынесли деньги, часы, другие ценные вещи».

Отмечается, что фотография подозреваемого была передана полиции. Ни ЦСКА, ни «Химки» не знают злоумышленника.

В третьем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над «Химками» со счетом 80:62 и стал победителем турнира, выиграв серию до трех побед — 3-0. Армейцы выиграли лигу восьмой раз подряд. «Химки» становились чемпионом один раз в 2011 году.

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