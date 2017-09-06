Литовского баскетболиста обокрали на ЧЕ в Израиле

Форварда сборной Литвы Донатаса Мотеюнаса обокрали в Израиле на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Дэвид Пик.

«Тысячи долларов, кредитные карты, часы украдены из отеля на Евробаскете. Донатаса Мотеюнаса обокрали на 6 тысяч евро. Полиция ведет расследование», — написал Пик.

По информации портала Basketnews.lt, инцидент произошел 5 сентября после матча сборных Литвы и Украины. Отмечается, что Мотеюнас стал не единственной жертвой злоумышленников. Имена других потерпевших не называются.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября. Сборная Литвы попала в группу В, матчи которой проходят в Израиле. После четырех туров литовская команда лидирует в группе, одержав три победы.