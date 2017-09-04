Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф Евробаскета

Сборная России обыграла команду Бельгии в третьем туре группового этапа Евробаскета-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 4 сентября, в Стамбуле и завершилась со счетом 76:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной России Алексей Швед, на счету которого 20 очков.

В предыдущих турах отечественные баскетболисты обыграли сербов и турков. Таким образом, россияне набрали шесть очков из шести возможных и обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В оставшихся двух турах группового этапа команде предстоит сыграть со сборными Латвии и Великобритании.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.

