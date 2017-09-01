Сборная России стартовала на Евробаскете с победы над Турцией

Cборная России стартовала c победы над Турцией на Евробаскете-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 1 сентября и завершилась со счетом 76:73. Самым результативным в составе команды Сергея Базаревича стал Алексей Швед (22 очка), в активе Тимофея Мозгова 20 очков и 9 подборов.

В других матчах группы D Бельгия одержала победу над Великобританией (103:90), 30 очков Богдановича помогли Сербии обыграть Латвию (92:82).

В следующем матче 2 сентября россияне сыграют с сербами.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.