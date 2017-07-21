Олимпийская чемпионка объявила об отношениях с футболисткой сборной США

Четырехкратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Сью Берд призналась в гомосексуальности. Слова спортсменки приводит ESPN.

Она заявила, что встречается с футболисткой американской национальной команды Меган Рапино.

«Это не было секретом для тех людей, которые меня знают. Нет, я не чувствовала, будто не жила своей жизнью. Люди предполагают, что если ты не рассказываешь о чем-то, значит, ты это скрываешь. Это не мой случай. Я посчитала, что пришло подходящее время, поэтому объявила об этом», — рассказала Берд.

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В ноябре 2016 года нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду во время словесной перепалки с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке назвал себя «геем с большими деньгами». Многие СМИ предположили, что португалец совершил каминг-аут, однако подтверждения этому не последовало.

36-летняя Берд побеждала на Олимпийских играх с 2004 по 2016 год. В настоящий момент она выступает за клуб Женской национальной баскетбольной ассоциации «Сиэттл Шторм». Также она играла за российские «Динамо», «Спарта&К», УГМК.

Рапино выступает на позиции полузащитника в сборной США. Она совершила каминг-аут в 2012 году.