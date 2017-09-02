Мозгов назвал ужасным официальный мяч Евробаскета

Центровой сборной России Тимофей Мозгов раскритиковал мяч, которым команды играют на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мяч ужасный, на Евробаскете всегда новые мячи были не очень, но обычно через некоторое время они "подбивались". Но эти мячи не лезут вообще ни в какие ворота. Считаю, что это фол Международной федерации баскетбола», — заявил спортсмен.

В первом матче на турнире, который прошел в пятницу, 1 сентября, сборная России обыграла Турцию (76:73). Мозгов отметил, что для россиян эта встреча сложилась удачно.

«Хорошая первая игра, и очень важно, что мы начали турнир с победы. Мы знали, что будет тяжело против хозяев при их болельщиках, был момент, когда могли сломаться, но мы выстояли. Победа очень важна», — добавил баскетболист.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Сербии. Игра состоится 2 сентября, начало в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в четырех городах: Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и Клуже-Напоке, и завершится 17 сентября.

