Клуб РПЛ отреагировал на поражение от команды из ФНЛ

Екатеринбургский «Урал», выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ), отреагировал на поражение от подмосковных «Химок» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в полуфинале Олимп-Кубка России. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте клуба.

«Борьба за Кубок больше не для нас. Боль поражения надолго останется в наших сердцах. Простите, что не мы будем бороться за Кубок в финале в родном городе...» — сказано в обращении команды.

«Урал» проиграл со счетом 1:3. После этого главный тренер клуба Дмитрий Парфенов объявил, что подаст в отставку. Специалист возглавлял «Урал» с 2018 года.

Таким образом, «Химки» вышли в финал турнира, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Второй участник решающего матча определится в ходе встречи «Спартака» и «Зенита». Они сыграют в Санкт-Петербурге 19 июля.