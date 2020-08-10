В «Зените» нашли коронавирус

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде нашли коронавирус. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Семака, сомнительный результат тест показал у двоих игроков. «У одного после этого все результаты отрицательные, у второго — положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — объяснил тренер. Фамилии игроков он не назвал.

9 августа сообщалось, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил «Зенит» в допинговых махинациях. Родченков заявил, что бывший главный врач сине-бело-голубых Сергей Пухов был связан с бывшим главным тренером сборной России Валерием Куличенко, следившим за функционированием допинговой программы в легкой атлетике. В «Зените» отреагировали на его слова, назвав обвинения неинтересными.

В матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2020/2021 «Зенит» сыграет с «Ротором». Встреча назначена на 11 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.