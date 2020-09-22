«Краснодар» победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

«Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1. На седьмой минуте матча вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отбил удар с 11-метровой отметки. На 32-й минуте счет открыл полузащитник греков Димитрис Пелкас. На 39-й минуте хавбек «быков» Виктор Классон реализовал пенальти и сравнял счет. Вперед «Краснодар» вывел гол полузащитника Реми Кабеллы на 70-й минуте.

Ответный матч состоится 30 сентября в Салониках. Победители раунда плей-офф выйдут в групповую стадию.

В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» занял третье место и получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» напрямую попали в групповую стадию турнира.