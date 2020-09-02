Бразилец из сборной России увидел босоногую старушку и отдал ей свою обувь

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари отдал старушке свою обувь. Видео поступка футболиста опубликовала его супруга Наталья в Instagram.

34-летний бразилец, известный по выступлениям за сборную России, увидел босоногую старушку из окна своего автомобиля. Ари остановился и отдал женщине свою обувь.

В 2018 году нападающий дебютировал в составе сборной России. В Российской премьер-лиге (РПЛ) Ари выступает с 2010 года. Его первым клубом в России был московский «Спартак». Также Ари защищал цвета «Краснодара» и столичного «Локомотива».