Бразилец из сборной заговорил о страхе других стран перед Россией

Российский и бразильский нападающий «Краснодара» Ари рассказал о том, что его восхищает в России. Его слова приводит Sport24.

34-летний бразилец считает, что благодаря президенту Владимиру Путину Россия «выглядит для всех сильной державой». «Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену», — заявил Ари, он также добавил, что восхищается поведением Путина.

Кроме того, Ари отметил, что ситуация с расизмом в России стала лучше. «Даже на родине я могу столкнуться с проявлениями расизма, а здесь — все реже и реже», — подчеркнул бразилец.

Ари выступает в отечественном чемпионате с 2010 года. Первым клубом бразильца стал московский «Спартак». С 2013-го Ари выступает за «Краснодар». В сезоне-2017/2018 играл за «Локомотива» на правах аренды. Вместе с железнодорожниками бразилец завоевал золотую медаль чемпионата России.

В июле 2018-го нападающий получил российское гражданство. Ари неоднократно говорил о готовности выступать за сборную России и в ноябре 2018-го дебютировал в составе национальной команды.

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