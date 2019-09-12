У футболиста клуба РПЛ похитили 12 наручных часов на миллионы рублей

Футболист «Краснодара» стал жертвой грабителей: из дома игрока вынесли 12 наручных часов общей стоимостью 23 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о российском и бразильском форварде краснодарского клуба Ари. Полиция уже задержала подозреваемого в краже дорогостоящих часов. Нападающему вернули шесть хронометров. Часть украденного подозреваемый успел продать.

Ари выступает в российском чемпионате с 2010 года. Первым клубом бразильца стал столичный «Спартак». С 2013-го Ари выступает за «Краснодар». В сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Локомотива» на правах аренды. Вместе с железнодорожниками бразилец стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

В июле 2018-го форвард получил российское гражданство. Ари неоднократно говорил о готовности выступать за сборную России и в ноябре 2018-го дебютировал в составе национальной команды.

В нынешнем розыгрыше РПЛ форварда провел пять матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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