Бразилец из сборной России порассуждал о падких на деньги русских женщинах

Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари поделился мнением о русских женщинах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Ари посчитал, что для некоторых россиянок в первую очередь имеет значение, есть ли у мужчины деньги. «В ночном клубе ты хорошо одет, рядом стоит шампанское и девушки сами падают тебе в объятия. Даже не обязательно говорить на одном языке. Особенно в Москве», — рассказал он.

При этом форвард отметил, что в России есть «девушки с большим сердцем». Он добавил, что в Москве встретил свою будущую супругу и переехал вместе с ней в Краснодар.

Ари выступает в российском чемпионате с 2010 года. Первым клубом бразильца стал московский «Спартак». С 2013-го Ари выступает за «Краснодар». В сезоне-2017/2018 он играл за «Локомотив» на правах аренды и вместе с командой стал чемпионом РПЛ.

В июле 2018-го нападающий получил российское гражданство. Ари неоднократно выражал готовность выступать за сборную России и в ноябре 2018-го дебютировал в составе национальной команды.

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