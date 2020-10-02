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Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов порассуждал о страшных российских холодах

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Симон Миньоле
Симон Миньоле
Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле в интервью сайту команды порассуждал о страшных российских холодах.

Миньоле поделился ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов, в которых соперником «Брюгге» станет «Зенит». «Если придется зимой играть в России и там окажется страшно холодно, да еще и снег будет идти, то это может быть преимуществом для питерцев», — посчитал он. Голкипер назвал фаворитом группы дортмундскую «Боруссию».

1 октября российские «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют в группе F с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Россия в главном европейском клубном турнире будет представлена тремя командами впервые в истории. Матчи этой стадии Лиги чемпионов стартуют 20 октября.

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