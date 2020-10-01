Российские клубы узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Российские «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Зенит», посеянный в первой корзине, попал в группу F к дортмундской «Боруссии», римскому «Лацио» и бельгийскому «Брюгге». «Краснодар», оказавшийся в третьей корзине, сыграет в квартете E c испанской «Севильей», лондонским «Челси» и французским «Ренном». «Локомотив» был посеян в четвертой корзине. Соперниками московского клуба по группе A стали мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург».

Остальные группы выглядят следующим образом:

Группа B: «Реал» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Интер» (Италия), «Боруссия» (Германия).

Группа C: «Порту» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Марсель» (Франция).

Группа D: «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Аталанта» (Италия), «Мидтьюлланд» (Дания).

Группа G: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Динамо» (Украина), Ференцварош (Венгрия).

Группа H: ПСЖ (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Россия будет представлена в групповом этапе главного европейского клубного турнира тремя командами впервые в истории. Матчи этой стадии Лиги чемпионов стартуют 20 октября.