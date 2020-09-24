«Бавария» в дополнительное время обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

«Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 24 сентября, в Будапеште. В первом тайме на гол Лукаса Окапоса с пенальти немцы ответили точным ударом Леона Горецки. Во второй половине игры никому отличиться не удалось.

В дополнительное время в составе мюнхенского клуба отличился Хави Мартинес. Его гол оказался единственным и принес титул «Баварии».

«Бавария» в минувшем сезоне стала победителем Лиги чемпионов. «Севилья» завоевала трофей в Лиге Европы.