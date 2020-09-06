Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси расстроило поведение одноклубников во время его конфликта с руководством команды. Об этом сообщается в Twitter радиостанции Onda Cero.

По информации источника, футболист ожидал поддержки от партнеров по команде в момент, когда он собирался расторгнуть контракт, однако никто из игроков каталонцев не отреагировал на ситуацию. Отмечается, что поведение одноклубников удивило и задело Месси.

4 сентября форвард заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде. Покинуть каталонцев Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».