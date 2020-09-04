Месси объяснил желание уйти из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил желание уйти из команды. Его слова приводит Goal.com

«Я говорил руководству клуба, что хочу уйти. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что мое время подошло к концу. Мне было грустно от этого, потому что я всегда говорил, что хочу закончить карьеру здесь», — заявил Месси. По его мнению, клубу были нужны более молодые игроки.

Футболист добавил, что ему было сложно на тренировках, во время матчей, в раздевалке, и он задумался о поиске новых целей. «Хосеп Бартомеу говорил, что в конце каждого сезона я могу принимать решение о своем будущем. Он не сдержал своего слова», — подытожил он.

Ранее 4 сентября Месси заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».