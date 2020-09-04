Нападающий Лионель Месси поставил точку в истории с уходом из «Барселоны». Его слова приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Месси заявил, что не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде. Футболист назвал катастрофой руководство каталонцев во главе с Хосепом Бартомеу.

Ранее в пятницу, 4 сентября, сообщалось, что Месси решил отработать контракт с «Барселоной», действующий до лета 2021 года. Перед этим Хорхе Месси, отец и агент игрока, провел встречу с Бартомеу.

Основным претендентом на Месси считался английский «Манчестер Сити». При этом 1 сентября главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола посоветовал нападающему остаться в «Барселоне». Он объяснил это экономическими трудностями трансфера.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».