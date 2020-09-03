Отец Месси допустил возвращение сына к игре за «Барселону»

Отец и агент аргентинского нападающего Лионеля Месси Хорхе допустил, что его сын отработает контракт с «Барселоной», действующий до лета 2021 года. Об этом сообщает BEIN Sports.

Представитель игрока провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. В беседе с репортерами после разговора с функционером он допустил, что 33-летний Месси останется в стане сине-гранатовых еще на год.

Также ранее 3 сентября сообщалось о готовности каталонцев снизить сумму отступных в контракте Месси с 700 до 100 миллионов евро. Основным претендентом на игрока является английский «Манчестер Сити». По сообщениям СМИ, горожане готовы предложить аргентинцу 50 миллионов евро в год. Месси приблизился к уходу из испанского клуба после вылета команды из Лиги чемпионов.

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