«Барселона» отказалась идти навстречу Месси

Отец аргентинского нападающего Лионеля Месси Хорхе провел переговоры с руководством «Барселоны». Об этом сообщает Sky Sports.

Сторонам не удалось прийти к единому мнению. Президент Барселоны Хосеп Бартомеу отказался идти навстречу Месси и его окружению.

О визите отца Месси стало известно ранее 2 сентября. Форвард отказывается тренироваться с основным составом и считает, что может покинуть клуб бесплатно. Каталонцы в свою очередь рассчитывают на 700 миллионов евро отступных, прописанных в договоре с игроком.

Основным претендентом на Месси является английский «Манчестер Сити». По сообщениям СМИ, горожане готовы предложить аргентинцу 50 миллионов евро в год. Месси приблизился к уходу из испанского клуба после вылета команды из Лиги чемпионов.

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