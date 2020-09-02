Отец Месси прибыл в Испанию для разговора с руководством «Барселоны»

Хорхе Месси, отец и представитель нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, прибыл в Испанию для разговора с руководством клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Месси-старший приехал в Барселону в среду, 2 сентября, чтобы встретиться с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу. Стороны обсудят будущее форварда.

1 сентября бывший футболист сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Хорхе Вальдано попросил руководство «Барселоны» смириться с уходом Месси. Он также назвал токсичной ситуацию, которая складывается вокруг трансфера нападающего.

Основным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити», который уже начал подготовку к презентации форварда. «Горожане» хотят предложить ему выступать за команду на протяжении трех лет, а затем еще два года провести в «Нью-Йорк Сити», выступающем в Главной лиге футбола (MLS). В Англии аргентинец будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после того, как его отправят в США.

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