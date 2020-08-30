«Манчестер Сити» захотел отправить Месси в США на два года

Английский «Манчестер Сити» раскрыл условия возможного контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, «Сити» хочет предложить Месси выступать за команду на протяжении трех лет, а затем еще два года провести в «Нью-Йорк Сити», выступающем в Североамериканской футбольной лиге (MLS). В Англии аргентинец будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после того, как его отправят в США.

29 августа сообщалось, что Месси отказался приезжать на сборы каталонской «Барселоны». Он в очередной раз заявил о намерении покинуть клуб.

28 августа стало известно, что руководство итальянского «Ювентуса» выходило на связь с Хорхе Месси — отцом нападающего. Туринцы рассказали о мечте создать атакующую связку Месси с португальцем Криштиану Роналду.

Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за собственного недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.