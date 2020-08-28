В «Ювентусе» рассказали о мечте создать связку Роналду и Месси

Руководство итальянского «Ювентуса» выходило на связь с Хорхе Месси — отцом нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает France Football.

По информации источника, туринцы рассказали о мечте создать атакующую связку Месси с португальцем Криштиану Роналду. В итальянском клубе выразили надежду, что футболисты уважают друг друга за пределами поля, несмотря на их долгое соперничество в Ла Лиге. «Вместе они станут оружием, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — уточняет издание. Реакция отца игрока на предложение итальянцев неизвестна.

Ранее 28 августа сообщалось, что руководство «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси его уход. Боссы сине-гранатовых готовы встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер.

При этом отец футболиста заявил, что переход игрока в английский «Манчестер Сити» уже обговорен. Хорхе Месси обсудил это в телефонном разговоре со спортивным директором французского «Пари Сен-Жермен».

Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за собственного недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.