Отец Месси рассказал о будущем футболиста

Хорхе Месси, отец футболиста каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, рассказал о будущем сына. Об этом сообщает L'Equipe.

Месси-старший в телефонном разговоре со спортивным директором «Пари Сен-Жермен» заявил, что футболист точно не перейдет во французский клуб, так как трансфер в «Манчестер Сити» уже обговорен. При этом ПСЖ выразил готовность активнее включиться в борьбу за форварда.

Ранее 28 августа главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп засомневался в способности аргентинца принести пользу Английской премьер-лиге (АПЛ). Он заметил, что английский футбол сильно отличается от испанского.

При этом 27 августа сообщалось, что в «Сити» аргентинец намерен воссоединиться с бывшим партнером по каталонскому клубу, а ныне игроком ПСЖ Неймаром. Месси уже связался с бразильцем.

Разговоры об уходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» из каталонского клуба возникли из-за его недовольства ситуацией в команде и участились после разгромного поражения «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8). После вылета из турнира сине-гранатовые сменили тренера, причем пришедший на место Кике Сетьена Рональд Куман уже провел встречу с Месси. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021 года.