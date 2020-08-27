Анонсировано публичное выступление Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время сделает официальное заявление о своем будущем. Об этом сообщила журналистка Вероника Брунати в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, публичное выступление запланировано на ближайшие часы. Репортер отметила, что развитие клуба не соответствует ожиданиям аргентинца, поэтому он покинет каталонскую команду даже в случае отставки президента сине-гранатовых Жосепа Бартомеу.

25 августа Месси сообщил руководству «Барселоны», что намерен покинуть клуб. Позже сообщалось, что аргентинец планирует перейти в «Манчестер Сити»».

Возможный уход Месси вызвал недовольство фанатов «Барселоны». 27 августа сообщалось, что они собрались у стадиона «Камп Ноу» с призывами отправить в отставку действующего президента клуба Жозепа Бартомеу и удержать Месси.

Месси приблизился к смене клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Команда уступила в четвертьфинале турнира «Баварии» со счетом 2:8.

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