Месси определился с будущим клубом

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси склоняется к переходу в английский «Манчестер Сити». Об этом со ссылкой на источник в окружении футболиста сообщает La Nacion.

Как передает источник, Месси совместно с семьей принял окончательное решение покинуть «Барселону». Выбор «Манчестер Сити» обусловлен тем, что команду тренирует Хосеп Гвардиола, вместе с которым Месси работал в каталонском клубе, а также наличием в составе друга и партнера Лионеля по сборной Аргентины Серхио Агуэро.

26 августа стали известны клубы, претендующие на Месси. Помимо «Манчестер Сити» в числе заинтересованных назывались «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Пари Сен-Жермен». Позднее появилась информация, что парижане не намерены покупать аргентинца, они предпочитают усилить несколько проблемных позиций вместо приобретения дорогостоящего звездного игрока.

25 августа Месси уведомил «Барселону» о желании покинуть клуб. В команде эту информацию подтвердили.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».