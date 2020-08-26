ПСЖ передумал покупать Месси

Французский «Пари Сен-Жермен» передумал покупать аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом в среду, 26 августа, сообщает Marca.

По информации издания, руководство ПСЖ в нынешнее межсезонье не намерено покупать одного звездного игрока за крупную сумму. Вместо этого парижане хотят усилить сразу несколько позиций: правого и центрального защитников, полузащитника и форварда.

Ранее 26 августа были названы клубы, претендующие на приобретение Месси. Помимо ПСЖ в список входят миланский «Интер», а также английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Аргентинский нападающий уже запросил у Международной федерации футбола трансферный сертификат, в организации не собираются препятствовать уходу игрока из клуба.

25 августа Месси уведомил «Барселону» о желании покинуть клуб. В команде подтвердили эту информацию.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».