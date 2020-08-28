Тренер «Ливерпуля» засомневался в способности Месси принести пользу АПЛ

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный переход нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити». Его слова приводит Liverpool Echo.

Специалист засомневался в способности аргентинца принести пользу Английской премьер-лиге (АПЛ). «Я не уверен, что лиге нужно такое усиление. Месси никогда не играл в другом чемпионате. Здесь другой футбол», — заявил Клопп. Он добавил, что любой тренер хотел бы видеть Месси в своей команде, но «Ливерпуль» не будет стараться его подписать.

27 августа «горожане» предложили обменять трех своих футболистов на аргентинского нападающего. Речь шла о форварде Габриэле Жезусе, хавбеке Бернарду Силве и защитнике Эрике Гарсии. При этом сине-гранатовые ранее уже интересовались всеми тремя футболистами.

Предложение «Сити» поступило на фоне слухов о решении самого Месси продолжить карьеру в английском клубе. 25 августа аргентинец сообщил руководству «Барселоны», что намерен покинуть команду, разорвав контракт в одностороннем порядке.

Разговоры об уходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» из каталонского клуба возникли из-за его недовольства ситуацией в команде и участились после разгромного поражения «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8). После вылета из турнира сине-гранатовые сменили тренера, причем пришедший на место Кике Сетьена Рональд Куман уже провел встречу с Месси. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021 года.