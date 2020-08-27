«Манчестер Сити» предложил обменять трех футболистов на Месси

«Манчестер Сити» готов отдать «Барселоне» трех футболистов в обмен на Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, речь идет о форварде Габриэле Жезусе, хавбеке Бернарду Силве и защитнике Эрике Гарсии. Таким образом руководство «горожан» рассчитывает компенсировать убытки каталонцев, которые те потерпят от бесплатного ухода аргентинца. Кроме того, сине-гранатовые раньше интересовались всеми тремя предложенными футболистами.

25 августа Месси сообщил руководству «Барселоны», что намерен покинуть клуб, разорвав контракт в одностороннем порядке. Позже сообщалось, что аргентинец планирует перейти в «Манчестер Сити».

Возможный уход Месси вызвал недовольство фанатов «Барселоны». 27 августа сообщалось, что они собрались у стадиона «Камп Ноу» с призывами отправить в отставку действующего президента клуба Жозепа Бартомеу и удержать Месси.

Месси приблизился к смене клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Команда уступила в четвертьфинале турнира «Баварии» со счетом 2:8.