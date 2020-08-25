«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб

«Барселона» отреагировала на информацию о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси уведомил клуб о своем желании покинуть команду. Об этом сообщает Associated Press.

В клубе подтвердили, что 33-летний форвард объявил о своем решении уйти. О позиции Месси стало известно ранее 25 августа — об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в клубе.

«Барселона» и ранее рассматривала возможность продажи форварда. При этом в клубе рассчитывали удержать аргентинца в команде. 24 августа Mundo Deportivo сообщил, что сине-гранатовые намерены выручить на продаже форварда 700 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего Месси в 112 миллионов евро.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Форвард стал ближе к уходу из клуба после разгромного поражения каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии». «Барселона» проиграла со счетом 2:8. Впервые с 2014 года клуб остался без трофеев в сезоне.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Аргентинец десять раз становился чемпионом Испании вместе с каталонцами. Кроме того он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

634 гола на счету Месси в составе сине-гранатовых

Фанаты почти не сомневаются в скором уходе Месси

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль обратился Месси со словами поддержки. Фанаты связали это с возможным уходом аргентинца из клуба.

«Уважаю тебя и восхищаюсь тобой, Лео. Держись, друг» Карлес Пуйоль Бывший капитан «Барселоны»

Новость о решении Месси покинуть каталонцев вызвала бурную реакцию в социальных сетях. В частности, пользователь The Pep выразил мнение, что грядущий уход «очередной легенды клуба» связан с некомпетентность президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Многие убеждены, что сделка состоится в ближайшее время и считают разгромное поражение от «Баварии» последним матчем Месси в форме сине-гранатовых.

22 августа британский The Sun перечислил клубы, претендующие на трансфер звездного аргентинца. По данным издания, наиболее высокие шансы у трех европейских грандов. Французский «Пари Сен-Жермен», итальянские «Ювентус» и «Интер» — все три клуба претендуют на форварда каталонцев. Отмечается, что ПСЖ способен предложить крупную сумму за переход аргентинца, в то время, как в Италии Месси мог бы платить меньше налогов, чем в Испании, что также может повлиять на выбор самого футболиста.