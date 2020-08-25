Месси решил уйти из «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство клуба о своем решении покинуть команду. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на источник в клубе. Ранее сообщалось о том, что в руководстве сине-гранатовых допускают продажу аргентинца в том случае, если попытка удержать форварда в команде потерпит неудачу.

15 августа сообщалось о том, что Месси задумался об уходе из команды после вылета каталонцев из Лиги чемпионов. Барселона с разгромным счетом (2:8) уступила мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале турнира. После поражения сине-гранатовые избавились от тренера Кике Сетьена. На его место был назначен Рональд Куман — экс-игрок «Барселоны» и сборной Голландии.

О недовольстве Месси уже сообщалось ранее. Контракт форварда с сине-гранатовыми истекает в 2021 году. Кроме того, аргентинец раскритиковал ситуацию в команде после поражения от «Осасуны» в чемпионате Испании.

33-летний Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года.