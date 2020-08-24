«Барселона» объявила цену Месси

Руководство «Барселоны» объявило цену нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, новый клуб должен будет выплатить за аргентинца сумму, прописанную в контракте в качестве отступных, — 700 миллионов евро. При этом президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу уверен, что продавать Месси нельзя, так как к нему привязано большое количество рекламных контрактов.

22 августа The Sun сообщил, что на Месси претендуют французский «Пари Сен-Жермен», а также итальянские «Ювентус» и «Интер». Футболист приблизился к уходу из клуба после разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиге чемпионов. В разговоре с новым тренером команды Рональдом Куманом он заявил, что на данный момент не видит для себя ясного будущего в клубе.

Контракт форварда с сине-гранатовыми истекает в 2021 году. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.